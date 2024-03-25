NYT: Експрезидент Бразилії Болсонару ховався в угорському посольстві від правоохоронців
Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 21:50 —
Посольство Угорщини в Бразилії на два дні в лютому поселило в себе колишнього бразильського президента Жаїра Болсонару після того, як правоохоронці конфіскували його паспорт у межах кримінального розслідування про спробу держперевороту.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", стверджує The New York Times, яка отримала записи з камер спостереження посольства, а також супутникові знімки.
За даними NYT, 12 лютого авто з експрезидентом Бразилії приїхало до посольства Угорщини в Бразиліа. З відео з камер спостереження видно, що гостя зустрів особисто посол Міклош Халмай, а співробітники посольства допомогли облаштувати для нього гостьову кімнату в будівлі.
Видання пише, що на час дводенного "гостювання" Болсонару та його двом охоронцям дозволяли вільно пересуватися територією посольства Угорщини. Серед іншого, ввечері 13 лютого до будівлі приїхав невідомий чоловік, який пробув у посольстві пів години і вийшов із сумкою.
Зрештою 14 лютого угорські працівники посольства попросили не приходити на роботу місцевий персонал, цього ж дня Болсонаро з охоронцями виїхали з будівлі, причому їх особисто проводжав Міклош Халмай.
Ані угорська сторона, ані представники Болсонару не прокоментували цей випадок. Але відомо, що експрезидент Бразилії та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є близькими друзями й зустрічались у грудні 2023 року на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея.
За кілька днів до "заїзду" Болсонару правоохоронці Бразилії арештували кількох його експомічників Болсонару за звинуваченням в підготовці державного перевороту. У самого Болсонару лише конфіскували паспорт, аби він не виїхав із країни на час слідства в кількох кримінальних провадженнях, де фігурує.
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