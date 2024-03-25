NYT: Експрезидент Бразилії Болсонару ховався в угорському посольстві від правоохоронців

Посольство Угорщини в Бразилії на два дні в лютому поселило в себе колишнього бразильського президента Жаїра Болсонару після того, як правоохоронці конфіскували його паспорт у межах кримінального розслідування про спробу держперевороту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стверджує The New York Times, яка отримала записи з камер спостереження посольства, а також супутникові знімки.

За даними NYT, 12 лютого авто з експрезидентом Бразилії приїхало до посольства Угорщини в Бразиліа. З відео з камер спостереження видно, що гостя зустрів особисто посол Міклош Халмай, а співробітники посольства допомогли облаштувати для нього гостьову кімнату в будівлі.

Фото: NYT / скриншот відео

Фото: NYT / скриншот відео

Видання пише, що на час дводенного "гостювання" Болсонару та його двом охоронцям дозволяли вільно пересуватися територією посольства Угорщини. Серед іншого, ввечері 13 лютого до будівлі приїхав невідомий чоловік, який пробув у посольстві пів години і вийшов із сумкою.

ФОТО: NYT / СКРИНШОТ ВІДЕО

Зрештою 14 лютого угорські працівники посольства попросили не приходити на роботу місцевий персонал, цього ж дня Болсонаро з охоронцями виїхали з будівлі, причому їх особисто проводжав Міклош Халмай.

ФОТО: NYT / Скриншот відео

Ані угорська сторона, ані представники Болсонару не прокоментували цей випадок. Але відомо, що експрезидент Бразилії та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є близькими друзями й зустрічались у грудні 2023 року на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея.

За кілька днів до "заїзду" Болсонару правоохоронці Бразилії арештували кількох його експомічників Болсонару за звинуваченням в підготовці державного перевороту. У самого Болсонару лише конфіскували паспорт, аби він не виїхав із країни на час слідства в кількох кримінальних провадженнях, де фігурує.

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