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Орбан пропустив неформальну зустріч ЄС щодо України та РФ заради зустрічі з Болсонару

П'ятниця, 18 лютого 2022, 11:24

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не був присутній на дискусії між лідерами ЄС по Росії та Україні, вважаючи за краще зустрітися з президентом Бразилії Жаїром Болсонару відразу після його зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС прибули до Брюсселя в четвер, щоб неформально обговорити напруженість на кордоні з Україною напередодні саміту з африканськими країнами.

Орбан вирішив пропустити попередні обговорення ситуації навколо України на користь зустрічі із главою бразильської держави у Будапешті. При цьому він не скасовував участі у саміті ЄС-Африка.

У канцелярії Орбана пояснили, що прем'єр Угорщини раніше вже провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем щодо російської кризи, "і вони оцінили ситуацію".

Нагадаємо, 1 лютого Орбан під час візиту до Москви заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні. Втім, головною метою поїздки Орбана було газове питання.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не хоче розміщувати на території країни додаткові сили НАТО, оскільки не бачить у цьому потреби. 

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Російська криза Орбан Угорщина

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