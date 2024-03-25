Президент Литви: Лідери ЄС все більше виступають за поразку Росії в Україні

Литовський президент Гітанас Науседа стверджує, що спостерігає все більшу згоду на рівні лідерів Європейського Союзу щодо необхідності поразки Росії в її загарбницькій війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку він висловив в інтерв’ю Politico.

Коментуючи результати останнього саміту ЄС, що відбувся минулого тижня, Науседа сказав: "Я думаю, що розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, розширюється, тому що інакше буде продовження цієї трагічної історії".

"Принаймні я не бачу лідерів, які хотіли б зателефонувати (президенту Росії Владіміру. – Ред.) Путіну, щоб обговорити проблеми в Україні. У нас немає жодного лідера, який все ще довіряє Путіну. Окрім двох", – додав він, маючи на увазі прем'єрів Угорщини та Словаччини.

Президент Литви також висловив сподівання, що йому та іншим лідерам вдасться змінити думку тих членів ЄС, які наразі скептично оцінюють російську загрозу та необхідність досягти поразки РФ у війні.

"Якщо (Росія. – Ред.) прорве першу лінію оборони (в Україні. – Ред), вони увійдуть і підуть за нами, і буде друга лінія оборони",– пояснив він.

Науседа наголосив, що Москва "загрожує і кидає виклик усім демократичним системам в Європі. Всім включно: Німеччині, Франції, Іспанії і навіть Португалії, яка перебуває досить далеко від лінії фронту".

Раніше литовський президент висловив побажання, щоб до чотирнадцятого пакета санкцій ЄС проти Росії були включені держкорпорація "Росатом", а також алюміній і більше російських банків.

Нагадаємо також, що саміт лідер ЄС минулого тижня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.