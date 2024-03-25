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Президент Литви: Лідери ЄС все більше виступають за поразку Росії в Україні

Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 22:08 — Олег Павлюк

Литовський президент Гітанас Науседа стверджує, що спостерігає все більшу згоду на рівні лідерів Європейського Союзу щодо необхідності поразки Росії в її загарбницькій війні проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", таку думку він висловив в інтерв’ю Politico.

Коментуючи результати останнього саміту ЄС, що відбувся минулого тижня, Науседа сказав: "Я думаю, що розуміння того, що ми повинні перемогти Росію, розширюється, тому що інакше буде продовження цієї трагічної історії".

"Принаймні я не бачу лідерів, які хотіли б зателефонувати (президенту Росії Владіміру. – Ред.) Путіну, щоб обговорити проблеми в Україні. У нас немає жодного лідера, який все ще довіряє Путіну. Окрім двох", – додав він, маючи на увазі прем'єрів Угорщини та Словаччини.

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Президент Литви також висловив сподівання, що йому та іншим лідерам вдасться змінити думку тих членів ЄС, які наразі скептично оцінюють російську загрозу та необхідність досягти поразки РФ у війні.

"Якщо (Росія. – Ред.) прорве першу лінію оборони (в Україні. – Ред), вони увійдуть і підуть за нами, і буде друга лінія оборони",– пояснив він.

Науседа наголосив, що Москва "загрожує і кидає виклик усім демократичним системам в Європі. Всім включно: Німеччині, Франції, Іспанії і навіть Португалії, яка перебуває досить далеко від лінії фронту".

Раніше литовський президент висловив побажання, щоб до чотирнадцятого пакета санкцій ЄС проти Росії були включені держкорпорація "Росатом", а також алюміній і більше російських банків.

Нагадаємо також, що саміт лідер ЄС минулого тижня домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку, у тому числі для озброєння України.

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Литва Війна з РФ