Президент Литвы: Лидеры ЕС все больше выступают за поражение России в Украине

Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что наблюдает все большее согласие на уровне лидеров Европейского Союза о необходимости поражения России в ее захватнической войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое мнение он высказал в интервью Politico.

Комментируя результаты последнего саммита ЕС, состоявшегося на прошлой неделе, Науседа сказал: "Я думаю, что понимание того, что мы должны победить Россию, расширяется, потому что иначе будет продолжение этой трагической истории".

"По крайней мере я не вижу лидеров, которые хотели бы позвонить (президенту России Владимиру. – Ред.) Путину, чтобы обсудить проблемы в Украине. У нас нет ни одного лидера, который все еще доверяет Путину. Кроме двух", – добавил он, имея в виду премьеров Венгрии и Словакии.

Президент Литвы также выразил надежду, что ему и другим лидерам удастся изменить мнение тех членов ЕС, которые сейчас скептически оценивают российскую угрозу и необходимость достичь поражения РФ в войне.

"Если (Россия. – Ред.) прорвет первую линию обороны (в Украине. – Ред), они войдут и пойдут за нами, и будет вторая линия обороны",- пояснил он.

Науседа подчеркнул, что Москва "угрожает и бросает вызов всем демократическим системам в Европе. Всем включительно: Германии, Франции, Испании и даже Португалии, которая находится достаточно далеко от линии фронта".

Ранее литовский президент выразил пожелание, чтобы в четырнадцатый пакет санкций ЕС против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков.

Напомним также, что саммит лидер ЕС на прошлой неделе договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.