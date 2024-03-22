Саміт ЄС погодив роботу над використанням прибутків від росактивів на зброю Україні

Cаміт глав держав та урядів ЄС у четвер домовився, що Євросоюз продовжить роботу над планом використання прибутків від заморожених активів російського центробанку для озброєння України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У висновках саміту, опублікованих Європейською радою, відзначено, що лідери розглянули прогрес щодо наступних конкретних кроків "про спрямування надзвичайних доходів від іммобілізованих активів Росії на благо України, включаючи можливість фінансування військової підтримки".

Саміт запропонував Раді ЄС продовжити роботу над недавніми пропозиціями верховного представника та Єврокомісії.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у середу висунув план перенаправлення відсотків, зароблених на заморожених російських активах, до України. Відповідно до плану, 90% коштів повинні піти до фонду, який використовують для покриття вартості зброї для України.

"Я рада, що лідери схвалили нашу пропозицію щодо використання надзвичайних доходів від іммобілізованих російських активів. Це забезпечить фінансування військового обладнання для України", – заявила після саміту глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту.

Вона зазначила, що "ми можемо розраховувати на отримання близько 3 мільярдів євро у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки".

Пропозиція комісії є проблематичною для таких нейтральних країн ЄС, як Австрія. Австрійський канцлер Карл Негаммер, прибувши на саміт, заявив, що Відень виступає проти ідеї використання коштів на фінансування зброї.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Бельгії Александр Де Кроо підтримали ідею про використання доходів від російських активів для військової допомоги Україні.