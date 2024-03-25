Норвегія передала Північній Македонії 76 вантажівок і авто для піхотного батальйону

Збройні сили Норвегії передали північномакедонським військовим 40 ваговозів і 36 польових автомобілів, які дозволять країні створити піхотний батальйон у складі сил постійної готовності НАТО.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише NTB.

Норвезькі військові передали Збройним силам Північної Македонії 40 ваговозів Scania і 36 багатоцільових автомобілів. Стверджується, що техніка відносно мало використовувалась і попри вік перебуває в належному бойовому стані.

Фото: Збройні сили Норвегії

"Північна Македонія є одним із наших близьких союзників по НАТО. Важливо, що Норвегія зараз допомагає розбудовувати військовий потенціал країни, передавши велику кількість вантажівок і польових машин", – зазначив норвезький бригадний генерал Андерс Єрнберг.

Ця допомога також є опосередкованою підтримкою України, додають у норвезьких Збройних силах, позаяк Північна Македонія передала ЗСУ "значну кількість військової техніки".

Північна Македонія є членом Північноатлантичного Альянсу з 2020 року, й Норвегія є одним із її близьких оборонних партнерів.

Минулого року НАТО відправив до Північної Македонії делегацію високого рівня на допомогу в подоланні наслідків гібридних атак.