Норвегия передала Северной Македонии 76 грузовиков и авто для пехотного батальона

Вооруженные силы Норвегии передали северомакедонским военным 40 тяжеловозов и 36 полевых автомобилей, которые позволят стране создать пехотный батальон в составе сил постоянной готовности НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет NTB.

Норвежские военные передали Вооруженным силам Северной Македонии 40 тяжеловозов Scania и 36 многоцелевых автомобилей. Утверждается, что техника относительно мало использовалась и несмотря на возраст находится в надлежащем боевом состоянии.

ФОТО: ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НОРВЕГИИ

"Северная Македония является одним из наших близких союзников по НАТО. Важно, что Норвегия сейчас помогает развивать военный потенциал страны, передав большое количество грузовиков и полевых машин", – отметил норвежский бригадный генерал Андерс Ернберг.

Эта помощь также является косвенной поддержкой Украины, добавляют в норвежских Вооруженных силах, поскольку Северная Македония передала ВСУ "значительное количество военной техники".

Северная Македония является членом Североатлантического Альянса с 2020 года, и Норвегия является одним из ее близких оборонных партнеров.

В прошлом году НАТО отправил в Северную Македонию делегацию высокого уровня на помощь в преодолении последствий гибридных атак.