Норвегия передала Северной Македонии 76 грузовиков и авто для пехотного батальона
Новости — Понедельник, 25 марта 2024, 23:02 —
Вооруженные силы Норвегии передали северомакедонским военным 40 тяжеловозов и 36 полевых автомобилей, которые позволят стране создать пехотный батальон в составе сил постоянной готовности НАТО.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет NTB.
Норвежские военные передали Вооруженным силам Северной Македонии 40 тяжеловозов Scania и 36 многоцелевых автомобилей. Утверждается, что техника относительно мало использовалась и несмотря на возраст находится в надлежащем боевом состоянии.
"Северная Македония является одним из наших близких союзников по НАТО. Важно, что Норвегия сейчас помогает развивать военный потенциал страны, передав большое количество грузовиков и полевых машин", – отметил норвежский бригадный генерал Андерс Ернберг.
Эта помощь также является косвенной поддержкой Украины, добавляют в норвежских Вооруженных силах, поскольку Северная Македония передала ВСУ "значительное количество военной техники".
Северная Македония является членом Североатлантического Альянса с 2020 года, и Норвегия является одним из ее близких оборонных партнеров.
В прошлом году НАТО отправил в Северную Македонию делегацию высокого уровня на помощь в преодолении последствий гибридных атак.