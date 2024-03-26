Кулеба відреагував на публікацію про нібито заклики США не бити по НПЗ в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що з'явилась в ЗМІ, про те, що США нібито закликали Україну припинити удари по російських НПЗ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр розповів в інтерв'ю Politico.

Кулеба не підтвердив цю інформацію, однак у відповідь на запитання, чи відчуває він іноді, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаною за спиною рукою, відповів: "Так, відчуваю".

За його словами, Україна безмежно вдячна за всю підтримку, яка надходить від Заходу.

Але очільник українського МЗС стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці, і в міру того, як війна затягується, вони "повертаються до звичного способу ведення політики".

Він описав замкнене коло – зброю не надають або надають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім союзники кажуть, що Україна і не може перемогти. І тоді союзники запитують себе, чому треба надавати Україні зброю, яка "змінює правила гри".

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту – українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали", – підкреслив Кулеба.

Минулого тижня Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Коментуючи цю публікацію, віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що підхід, пов'язаний з ударами по ворожих НПЗ, вважався б правильним за стандартами НАТО.

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