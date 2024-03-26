Кулеба отреагировал на публикацию о якобы призывах США не бить по НПЗ в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр рассказал в интервью Politico.

Кулеба не подтвердил эту информацию, однако в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанными за спиной руками, ответил: "Да, чувствую".

По его словам, Украина бесконечно благодарна за всю поддержку, которая поступает от Запада.

Но глава украинского МИД обеспокоен тем, что действия союзников не всегда соответствуют их риторике, и по мере того, как война затягивается, они "возвращаются к привычному способу ведения политики".

Он описал замкнутый круг – оружие не предоставляют или предоставляют с опозданием либо в недостаточном количестве, а потом союзники говорят, что Украина не может победить. И тогда союзники спрашивают себя, почему надо предоставлять Украине оружие, которое "меняет правила игры".

"Но, друзья, вся эта картина реальности, которую вы рисуете для себя, является следствием одного простого факта: у украинских солдат нет достаточного количества оружия, потому что вы его не предоставили", – подчеркнул Кулеба.

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

Комментируя эту публикацию, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что подход, связанный с ударами по вражеским НПЗ, считался бы правильным по стандартам НАТО.

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