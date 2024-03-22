Стефанішина про нібито заклики США не бити по НПЗ в Росії: Діємо за стандартами НАТО

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала чутки про нібито заклики з Вашингтона до України не бити по російських НПЗ, зазначивши, що такий підхід вважався б правильним за стандартами НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час дискусії на Київському безпековому форумі на запитання про статтю у Financial Times, де йдеться, що США нібито закликають Україну припинити удари по російській нафтопереробній галузі.

Ольга Стефанішина зауважила, що з боку інших офіційних посадовців Києва вже були заяви, що з військової точки зору російська енергетична інфраструктура є законною ціллю.

"Ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас сьогодні", – сказала Стефанішина.

"Хочу нагадати колегам, які роблять такі заяви і публікують такі заяви у FT, що коли у лютому 2022 року я говорила зі штаб-квартирою НАТО щодо того, щоб вони відіграли свою роль і звернулися до ООН, оскільки вони спроможні закрити небо, вони казали: "Ольго, ти не розумієш стандартів НАТО", і що у натовському розумінні це означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає їм спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети. Власне, ми діємо відповідно до кращих натовських стандартів", – зазначила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, у публікації FT з посиланням на джерела йдеться, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

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