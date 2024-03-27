Голова МЗС Угорщини запросив росіян у гості й розповів, як оформити шенгенську візу

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто в інтерв’ю російській пропагандистській агенції ТАСС заявив, що Угорщина продовжує вітати в себе подорожувальників із Росії, і порадив, як можна оформити візу для цього.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи готова Угорщина видавати росіянам шенгенські візи, Сійярто відповів: "Безумовно". "Угорщина – прекрасне місце. В Угорщині вітаються всі гості і всі туристи незалежно від того, звідки вони приїхали", – додав він.

Голова угорського МЗС зазначив, що Будапешт продовжує видавати візи для російських подорожувальників "без жодних проблем".

"Оскільки у нас є угода про візовий аутсорсинг у Росії з візовим центром, ви можете подати запит на візу по всій країні. Там у вас дуже передбачуваний графік, скільки часу це може зайняти, що необхідно надати. Тому в нас немає жодної дискримінації громадян Росії в цьому сенсі. Угорщина – чудове місце", – запевнив Сійярто.

Також він пригадав про "давню традицію приймати російських гостей" у сфері охорони здоров'я, туристичних визначних пам'яток, спорту, а також "для проведення різних конференцій".

Нагадаємо, на початку вересня 2022 року ЄС призупинив дію спрощеного візового режиму з Росією. На його основі Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС запровадити більш жорсткий підхід до видачі шенгенських віз росіянам.

Відтоді країни, що межують з Росією, як-от країни Балтії, а також Фінляндія, Чехія та Польща, заборонили в'їзд російським туристам узагалі.

Угорщина стала однією з небагатьох країн ЄС, які відмовились виконувати рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ.