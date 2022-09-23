Угорщина не буде обмежувати видачу віз росіянам – глава МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у п’ятницю підтвердив наміри Будапешта продовжувати видавати громадянами Росії шенгенські візи, зокрема й багаторазові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто сказав російському пропагандистському медіа ТАСС у п’ятницю на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Є ясна методологія, як видавати візи туристам із країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму. Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури", – сказав він.

Сійярто пояснив, що йдеться про шенгенські візи, зокрема багаторазові.

"Питання віз – це питання в межах шенгенських угод. У країн, що входять (до "шенгену"), є процедура, як робити це. Рішення про те, що ми повинні припинити видачу шенгенських віз росіянам, не ухвалювали", – зазначив глава угорської дипломатії.

Ще в серпні Сійярто говорив, що Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами.

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