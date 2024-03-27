Глава МИД Венгрии пригласил россиян в гости и рассказал, как оформить шенгенскую визу

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью российскому пропагандистскому агентству ТАСС заявил, что Венгрия продолжает приветствовать у себя путешественников из России, и посоветовал, как можно оформить визу для этого.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На вопрос, готова ли Венгрия выдавать россиянам шенгенские визы, Сийярто ответил: "Безусловно". "Венгрия – прекрасное место. В Венгрии приветствуются все гости и все туристы независимо от того, откуда они приехали", – добавил он.

Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт продолжает выдавать визы для российских путешественников "без всяких проблем".

"Поскольку у нас есть соглашение о визовом аутсорсинге в России с визовым центром, вы можете подать запрос на визу по всей стране. Там у вас очень предсказуемый график, сколько времени это может занять, что необходимо предоставить. Поэтому у нас нет никакой дискриминации граждан России в этом смысле. Венгрия – замечательное место", – заверил Сийярто.

Также он вспомнил о "давней традиции принимать российских гостей" в сфере здравоохранения, туристических достопримечательностей, спорта, а также "для проведения различных конференций".

Напомним, в начале сентября 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. На его основе Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС ввести более жесткий подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

С тех пор страны, граничащие с Россией, такие как страны Балтии, а также Финляндия, Чехия и Польша, запретили въезд российским туристам вообще.

Венгрия стала одной из немногих стран ЕС, которые отказались выполнять решение Совета Евросоюза о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с РФ.