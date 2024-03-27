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У Словаччині сперечаються через нібито застреленого ведмедя, який поранив п’ятьох людей

Новини — Середа, 27 березня 2024, 22:32 — Олег Павлюк

Опозиція у Словаччині закликали роз’яснити ситуацію стосовно заяви міністра довкілля Словаччини Томаша Тараби про те, що бурого ведмедя, який поранив п'ятьох людей у місті Ліптовський Мікулаш, застрелили.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації BBC.

Дискусія щодо ведмедя почалась після публікації відео з Ліптовського Мікулаша від 17 березня. На ньому тварина біжить вулицями міста, після чого накидається на перехожого.

Від ведмедя загалом постраждали п’ятеро жителів, серед яких – 10-річна дівчинка. Після цього в регіоні оголосили стан підвищеної готовності з посиленими поліцейськими патрулями, аби запобігти подібним нападам.

27 березня Тараба заявив, що ведмедя з Ліптовського Мікулаша вбили після 10 днів полювання за допомогою дронів і біометричних технологій. Але опозиція стверджує, що це не та ж тварина, і заява міністра могла бути використана в політичних цілях.

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Депутат Європарламенту від ліберальної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Везік розповів ВВС, що раніше словацька влада говорила про полювання на самця бурого ведмедя вагою 80-100 кілограмів.

"Але тепер ми знаємо, що вони вбили самку ведмедя вагою 67,9 кілограма і розміром 152 сантиметри – на 30% менше, ніж ведмідь у Ліптовському Мікулаші", – додає Везік.

Опозиційний політик припускає, що уряд Словаччини вирішив використати питання відстрілу ведмедя в політичних цілях – напередодні другого туру президентських виборів 6 квітня, де змагатимуться провладний Петер Пеллегріні та Іван Корчок, якого підтримала опозиція.

Крім того, словацькі провладні політики раніше наводили інцидент у Ліптовському Мікулаші як приклад того, чому потрібно послабити екологічне законодавство Євросоюзу, яке обмежує відстрілювання диких тварин.

Про президентські вибори у Словаччині більше читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

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