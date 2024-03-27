В Словакии спорят из-за якобы застреленного медведя, который ранил пять человек

Оппозиция в Словакии призвала разъяснить ситуацию относительно заявления министра окружающей среды Словакии Томаша Тарабы о том, что бурого медведя, который ранил пять человек в городе Липтовский Микулаш, застрелили.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Дискуссия относительно медведя началась после публикации видео из Липтовского Микулаша от 17 марта. На нем животное бежит по улицам города, после чего набрасывается на прохожего.

От медведя в целом пострадали пятеро жителей, среди которых – 10-летняя девочка. После этого в регионе объявили состояние повышенной готовности с усиленными полицейскими патрулями, чтобы предотвратить подобные нападения.

27 марта Тараба заявил, что медведя из Липтовского Микулаша убили после 10 дней охоты с помощью дронов и биометрических технологий. Но оппозиция утверждает, что это не то же животное, и заявление министра могло быть использовано в политических целях.

Депутат Европарламента от либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Везик рассказал ВВС, что ранее словацкие власти говорили об охоте на самца бурого медведя весом 80-100 килограммов.

"Но теперь мы знаем, что они убили самку медведя весом 67,9 килограмма и размером 152 сантиметра – на 30% меньше, чем медведь в Липтовском Микулаше", – добавляет Везик.

Оппозиционный политик предполагает, что правительство Словакии решило использовать вопрос отстрела медведя в политических целях – накануне второго тура президентских выборов 6 апреля, где будут соревноваться провластный Петер Пеллегрини и Иван Корчок, которого поддержала оппозиция.

Кроме того, словацкие провластные политики ранее приводили инцидент в Липтовском Микулаше как пример того, почему нужно ослабить экологическое законодательство Евросоюза, которое ограничивает отстрел диких животных.

О президентских выборах в Словакии больше читайте в материале "ЕвроПравды".