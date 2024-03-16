У горах в Словаччині внаслідок нападу ведмедя загинула жінка з Білорусі

У словацьких Татрах двоє туристів, подружжя з Білорусі, зустрілися на гірській стежці з ведмедем, рятуючись від нього жінка загинула.

Про це повідомили у гірській рятувальній службі, пише "Європейська правда".

Інцидент стався надвечір в горах у регіоні Ліптов. Рятувальники отримали виклик від свідка події про те, що на туристичній гірській стежці двоє людей зустрілися з ведмедем і намагались втекти від нього. Хижак нібито погнався за жінкою, вони зникли з поля зору і вона після того не відзивалася, коли супутник намагався кликати її.

Рятувальники швидко прибули на місце зі службовою собакою. Собака майже одразу знайшов місце, де жінка, втікаючи, впала з крутого схилу і загинула. Чоловік залишився неушкодженим.

Ведмідь все ще блукав поруч і знову спробував підійти до людей, його довелося відганяти криками і попереджувальним пострілом.

З’ясувалося, що 31-річна жінка і 29-річний чоловік були білорусами.

За фактом загибелі жінки відкрили кримінальне провадження, слідчі будуть встановлювати точні обставини подій і причину смерті. Подальші дії щодо ведмедя координуватимуть з Міністерством довкілля.

Нагадаємо, у польських Карпатах минулої осені було щонайменш два напади ведмедів на людей.

Нещодавно повідомляли, що данський лижник отримав поранення внаслідок нападу ведмедя у природному парку в Північній Македонії, де м'яка зима призвела до різкого збільшення популяції бурих ведмедів.