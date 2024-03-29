Грузія отримала рятувальний гелікоптер від Німеччини
Новини — П'ятниця, 29 березня 2024, 12:27 —
Грузія отримала від Німеччини сучасний гелікоптер H 145, який передадуть у користування Прикордонній поліції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Грузії.
Доставкою гелікоптера з Німеччини займалися пілоти авіаційного підрозділу спеціального призначення прикордонної поліції.
Він оснащений протипожежним і гірничорятувальним обладнанням.
Пілоти та бортовий технічний персонал авіаційного підрозділу спеціального призначення прикордонної поліції пройшли теоретичну та практичну підготовку в навчальній академії компанії Airbus Helicopters у Німеччині.
Грузія розраховує отримати ще два такі гелікоптери від Німеччини до червня 2024 року.
Нещодавно Збройні сили Норвегії передали північномакедонським військовим 40 ваговозів і 36 польових автомобілів, які дозволять країні створити піхотний батальйон у складі сил постійної готовності НАТО.
На початку березня в Грузії проходили багатонаціональні військові навчання "Троянський слід" за участю країн НАТО.