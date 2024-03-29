Грузія отримала рятувальний гелікоптер від Німеччини

Грузія отримала від Німеччини сучасний гелікоптер H 145, який передадуть у користування Прикордонній поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Доставкою гелікоптера з Німеччини займалися пілоти авіаційного підрозділу спеціального призначення прикордонної поліції.

МВС Грузії

Він оснащений протипожежним і гірничорятувальним обладнанням.

Пілоти та бортовий технічний персонал авіаційного підрозділу спеціального призначення прикордонної поліції пройшли теоретичну та практичну підготовку в навчальній академії компанії Airbus Helicopters у Німеччині.

Грузія розраховує отримати ще два такі гелікоптери від Німеччини до червня 2024 року.

Нещодавно Збройні сили Норвегії передали північномакедонським військовим 40 ваговозів і 36 польових автомобілів, які дозволять країні створити піхотний батальйон у складі сил постійної готовності НАТО.

На початку березня в Грузії проходили багатонаціональні військові навчання "Троянський слід" за участю країн НАТО.