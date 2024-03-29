Грузия получила спасательный вертолет от Германии

Грузия получила от Германии современный вертолет H145, который передадут в пользование Пограничной полиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Грузии.

Доставкой вертолета из Германии занимались пилоты авиационного подразделения специального назначения пограничной полиции.

МВД Грузии

Он оснащен противопожарным и горноспасательным оборудованием.

Пилоты и бортовой технический персонал авиационного подразделения специального назначения пограничной полиции прошли теоретическую и практическую подготовку в учебной академии компании Airbus Helicopters в Германии.

Грузия рассчитывает получить еще два таких вертолета от Германии до июня 2024 года.

Недавно Вооруженные силы Норвегии передали северомакедонским военным 40 тяжеловозов и 36 полевых автомобилей, которые позволят стране создать пехотный батальон в составе сил постоянной готовности НАТО.

В начале марта в Грузии проходили многонациональные военные учения "Троянский след" с участием стран НАТО.