Антикорупційне бюро Польщі на тлі ліквідації хоче купити дві люксові автівки

Центральне антикорупційне бюро Польщі, яке має бути ліквідоване за домовленістю нинішньої урадової коаліції, оголосило тендер на закупівлю двох позашляховиків класу "люкс".

На це звернула увагу радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Тендер на закупівлю автівок польське антикорупційне бюро розмістило на початку тижня. Там вказано, що автомобілі будуть повнопривідними, матимуть потужність не менше 350 кінських сил і повинні вміщувати сім людей.

Що стосується комфорту, то серед вимог бюро перераховує автоматичний кондиціонер (мінімум тризонний), датчики і паркувальний асистент або камери.

Про тендер стало відомо на тлі підготовки урядом Польщі законопроєкту про ліквідацію Центрального антикорупційного бюро – такою була домовленість коаліції через те, що попередня влада "Права і справедливості" дискредитувала орган.

Очікується, що законопроєкт про ліквідацію бюро буде готовий до середини року, а замість нього буде створене Центральне бюро по боротьбі з корупцією. Хоча тендер на позашляховики планувався раніше, невідомо, чому його не могли скасувати, уточнює RMF FM.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони Молдови оголосило тендер на закупівлю "круасанів із шоколадною начинкою" для військових частин.