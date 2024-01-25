Для військових Молдови куплять шоколадних круасанів на понад 14 тисяч євро
Міністерство оборони Молдови оголосило тендер на закупівлю "круасанів із шоколадною начинкою" для військових частин.
Як повідомляє "Європейська правда", увагу на це звернув портал NewsMaker.
Згідно з інформацією на порталі держзакупівель, Агентство забезпечення ресурсів та управління активами молдовського Міноборони планує закупити сотні кілограмів шоколадних круасанів для потреб Національної армії.
Круасани з шоколадною начинкою направлять до 10 військових частин по всій країні, зокрема в Кишиневі.
Для закупівель Міноборони Молдови виділило різним військовим частинам від трохи більш як шести тисяч до майже 130 тисяч молдовських леїв. Загальна сума закупівлі – близько 277 тисяч леїв (14 375 євро).
Нагадаємо, минулого літа Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило тендер на придбання до 12 тисяч плавок і чотирьох тисяч жіночих купальних костюмів.