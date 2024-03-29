Антикоррупционное бюро Польши на фоне ликвидации хочет купить две люксовые машины

Центральное антикоррупционное бюро Польши, которое должно быть ликвидировано по договоренности нынешней урадовой коалиции, объявило тендер на закупку двух внедорожников класса "люкс".

На это обратила внимание радиостанция RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Тендер на закупку автомобилей польское антикоррупционное бюро разместило в начале недели. Там указано, что автомобили будут полноприводными, будут иметь мощность не менее 350 лошадиных сил и должны вмещать семь человек.

Что касается комфорта, то среди требований бюро перечисляет автоматический кондиционер (минимум трехзонный), датчики и парковочный ассистент или камеры.

О тендере стало известно на фоне подготовки правительством Польши законопроекта о ликвидации Центрального антикоррупционного бюро – такой была договоренность коалиции из-за того, что предыдущая власть "Права и справедливости" дискредитировала орган.

Ожидается, что законопроект о ликвидации бюро будет готов к середине года, а вместо него будет создано Центральное бюро по борьбе с коррупцией. Хотя тендер на внедорожники планировался ранее, неизвестно, почему его не могли отменить, уточняет RMF FM.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны Молдовы объявило тендер на закупку "круассанов с шоколадной начинкой" для воинских частей.