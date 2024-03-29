В Україні з 1 квітня зросте вартість оформлення закордонного паспорта

Через зростання вартості друку бланків закордонного паспорта громадян України зросте вартість оформлення цього документа.

Про це повідомила Державна міграційна служба, пише "Європейська правда".

Вартість оформлення закордонного паспорта терміном до семи робочих днів або до трьох (за наявності підстав) зросте з 1496 до 1598 гривень.

Натомість нетермінове оформлення паспорта з 1 квітня коштуватиме 958 гривень, тоді як раніше – 856.

Ті, хто оплатив вартість оформлення паспорта до 31 березня включно, отримає документи за старою ціною, уточнює ДМС.

Нагадаємо, з 2022 року уряд дозволив оформлювати закордонні паспорти в спеціальних центрах за кордоном.

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