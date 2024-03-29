В Украине с 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта

Из-за роста стоимости печати бланков загранпаспорта граждан Украины возрастет стоимость оформления этого документа.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба, пишет "Европейская правда".

Стоимость оформления загранпаспорта сроком до семи рабочих дней или до трех (при наличии оснований) возрастет с 1496 до 1598 гривен.

Зато несрочное оформление паспорта с 1 апреля будет стоить 958 гривен, тогда как раньше – 856.

Те, кто оплатил стоимость оформления паспорта до 31 марта включительно, получит документы по старой цене, уточняет ГМС.

Напомним, с 2022 года правительство разрешило оформлять загранпаспорта в специальных центрах за рубежом.

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