Що робити, якщо загубив паспорт за кордоном? Інструкція та лайфхаки

Для туриста, що поїхав на відпочинок за кордон, ця історія звучить жахливо: у вас вкрали паспорт, або ви загубили паспорт, а попереду – літак додому. І ви не розумієте, як на нього потрапити, бо в аеропорту потрібно показати документи, яких у вас просто немає!

Втім, таку ситуацію не можна назвати рідкісною. Щороку понад 20 тисяч українців звертаються до посольств та консульств за спецдокументом, який дозволяє повернутися на батьківщину без паспорта. Офіційно він має назву "Посвідчення особи на повернення в Україну".

Цей текст варто прочитати кожному, хто часом подорожує за кордон.

Не тільки для того, щоб знати, як отримати цю посвідку, а якщо халепа сталася – то не розгубитися і не втратити дорогоцінний час. Але також для того, щоби убезпечитися від проблем наперед, ще вдома, до поїздки. Є прості запобіжники, які суттєво спрощують вихід з халепи, якщо ви вже в неї потрапили.

Та й у самій процедурі є свої "лайфхаки" та підводні камені, які можна оминути. Про них – далі у статті "Європейської правди" та у пояснюючому відео.

Як повернутися в Україну без паспорта? Коротка інструкція

Але спершу – коротко про порядок дій. Далі будуть деталі.

1) Ви маєте піти до місцевої поліції.

У консула, який оформлюватиме вам посвідку, законодавство вимагає прикріпити до справи будь-яку довідку з поліції про те, що ви звернулися до них через втрату або крадіжку документів. Трохи нижче ми пояснимо, як отримати цю довідку найпростіше, та чи можливо обійтися без неї.

2) З цією довідкою ви йдете до посольства чи консульства.

Важливо: "почесні консульства" не підходять. Далі ми пояснимо, де шукати найближчі консульства потрібного типу.

3) Щоби прискорити оформлення, у консульстві бажано довести, що ви – це ви.

Найшвидше посвідку виписують, якщо ви маєте із собою айді-картку чи "внутрішній паспорт". Тоді документ можуть оформити за лічені хвилини. Допомагає також копія/скан вкраденого або загубленого паспорта, або додаток "Дія"; втім, із ними доведеться трошки почекати. Та навіть якщо немає геть ніяких документів – вам все одно допоможуть, але це може затягнутися, не виключено, що на кілька днів.

4) Готуйтеся, що ця послуга – не безкоштовна.

Потрібно буде оплатити оформлення документа (еквівалент $30 у місцевій валюті). У багатьох консульствах ця процедура налагоджена і є кілька варіантів оплати, у тому числі на місці. Втім, є можливість оформити посвідку на повернення в Україну безкоштовно.

Крім того, швидше за все, перед походом до консульства доведеться витратитися на фотокартку. Розмір – 3,5х4,5 см (або 1,38x1,77 дюйма). Технічні можливості накладати оцифроване фото у консульствах є не завжди.

5) Тепер можете летіти додому, але не будь-яким шляхом.

Бажано повертатися прямим рейсом. Пересадки можливі, але не будь-які. Це ми також пояснимо.

Далі у тексті – детально про цей порядок дій та особливості в окремих країнах. Наприклад, якщо я загубив паспорт у Польщі, то мої дії мають бути іншими, ніж якщо у Німеччині. Розповімо, як діяти, якщо ви, отримавши посвідку на повернення, знайшли загублений вами паспорт.

Підкажемо "лайфхаки" для тих, хто втратив паспорт, та розповімо, чому система працює саме так (бо деякі речі можуть здаватися нелогічними). І на додаток – пояснимо, де державі варто змінити процедуру, щоби не створювати туристам, що потрапили в халепу, зайвий та нікому не потрібний головний біль (бо зараз є і таке).

Як пом’якшити наслідки, якщо ви загубили паспорт? Що треба мати за кордоном?

Від надзвичайних подій, включно з крадіжками чи втратою паспорта, ніхто не застрахований, тож якщо це сталося – не картайте себе, а зробіть так, щоб відновити документи якнайшвидше.

Бо коли ви прийдете до українського консула, той має спершу переконатися, що ви не видаєте себе за іншу людину.

ЄвроПравда поспілкувалася з МЗС та кількома консулами, і ті запевнили: найшвидшою процедура є, коли ви маєте при собі так званий "внутрішній паспорт". Тоді консулу дозволено взагалі не перевіряти заявника, а просто відсканувати документи і відразу видати нову "книжечку", що дозволить повернутися додому. Додаток "Дія" не виконує цю функцію. В той час як в Україні він прирівняний до паспорта, консулам орієнтуватися на нього не дозволено (цю доволі дивну ситуацію можна виправити, давши консулам право перевіряти чинність паспортів у "Дії" через QR-коди, дискусія про це зараз ведеться в уряді).

Втім, якщо ви маєте "Дію" або копію втраченого паспорта – це суттєво спростить видачу вам посвідчення. Тоді консул має лише передати до Києва (до міграційної служби) номер вашого запису в реєстрі; там звіряють дані, надсилають у консульство ваше фото з документів і дають право виписати вам "тимчасовий паспорт", тобто посвідку для повернення додому. Це забере певний час і іноді може додатково затягнутися, якщо в Україні вихідні, але, як правило, забирає буквально пару годин.

Якщо ж ви не маєте документів зовсім, не маєте свого номера паспорта, не маєте нікого вдома, хто би знайшов дані документів – процедура може затягнутися на пару днів, бо потрібно відшукати ваші дані.

Тому є кілька важливих порад для тих, хто подорожує.

По-перше, якщо маєте айді-картку – беріть її у поїздках за кордон і тримайте у безпечному місці та окремо від "закордонного паспорта". Вона маленька, це нескладно зробити.

По-друге, майте у телефоні "Дію", або принаймні фото головної сторінки свого паспорта – те, на якому ваше фото, номер тощо.

По-третє, майте фото свого паспорта також у своїй електронній пошті, чи, скажімо, на гугл-диску. Зрештою, у вас можуть вкрасти не лише документи, а й телефон. Або, якщо ви потрапите в сильну негоду чи надзвичайну подію, де паспорт зіпсується чи буде втрачений – то те саме станеться з телефоном. А інтернет-копія дозволить отримати скан втрачених документів.

По-четверте, якщо ви маєте два чинних закордонних паспорти (це дозволене в Україні), то перед поїздкою у якусь далеку країну лишайте другий вдома. У цьому разі, якщо ви потрапите в халепу, ваші родичі зможуть терміново передати вам другий паспорт кур’єрською службою на кшталт DHL – і цей документ за багатьох обставин буде зручнішим для повернення в Україну.

Довідка з поліції, якщо загубили/вкрали "загранпаспорт"

Це – перше, що потрібно зробити за стандартною процедурою.

Урядові правила кажуть, що у пакеті документів, на підставі яких консул оформлюватиме вам посвідку, має бути будь-яка довідка від "компетентного органу держави" (тобто поліції) про те, що ви звернулися до них із заявою про вкрадений або втрачений паспорт. Підкреслимо, ця вимога українського законодавства є застарілою, трохи безглуздою, а у низці держав створює проблеми тим, хто і так потрапив у халепу – але такий пункт у законодавстві є, і консул має йому підкорятися.

Ми не дарма підкреслили, що потрібна будь-яка довідка . Законодавство вимагає підтвердити, що ви просто зверталися до поліції. І якщо ви принесете до поліції заяву, і вам там поставлять штамп "відмова у реєстрації заяви" – цього буде цілком достатньо.

Але тут є три ключові проблеми.

Перша – це мовний бар'єр.

У більшості держав, куди їздять наші туристи, пересічні поліцейські не говорять і не дуже розуміють англійську, а тим більше українську, а турист, який їде, скажімо, до Туреччини, Греції чи Італії, не має вчити турецьку, грецьку чи італійську. Тому в разі, якщо ви підете до поліції з кимось місцевим (припустимо, дуже попросите про допомогу співробітників готелю/апартаментів, де зупинилися) – то це може спростити процедуру.

Друга проблема – бюрократія у поліції і небажання вами займатися.

Це – особливість передусім південних держав. Тут також допоможе, якщо вас супроводжуватиме хтось місцевий, хто пояснить поліції, що вам не потрібне слідство. Чи багато уваги. Достатньо зафіксувати, що ви звернулися, навіть не отримувати допомогу – але поставити печатку на зверненні. Все, з цим можете йти до консульства.

Третє – це те, що у низці держав (наприклад, у Польщі) поліція взагалі не дає довідок про загублений паспорт.

Втрата паспорта – не кримінальна подія, пояснюють поліцейські. Через це дехто рекомендує відразу казати у поліції, що документи "вкрали", і тоді довідку точно дадуть. Але радити говорити неправду – такий собі вихід. Усе це ставить резонне питання: чому б уряду не скасувати цю беззмістовну вимогу, яка лише додає головного болю тим, хто і так потрапив у халепу?..

Втім, чимало консулів в окремих обґрунтованих випадках йдуть на поступки і не вимагають візиту до поліції. Приміром, коли у вас літак ось-ось і візит до поліції ламає усі плани, або є інша поважна причина – консул під свою відповідальність може попросити вас написати письмове пояснення, чому взяти довідку з поліції неможливо.

Тож у разі, якщо це дійсно має значення – зважайте і на такий варіант.

Що робити, якщо я загубив паспорт у Польщі?

Те, що Польща не розуміє української вимоги про "довідку з поліції", має особливе значення, адже у цій державі наших громадян найбільше. За 2021 рік консульства України у Польщі видали нашим громадянам понад 5,3 тис. посвідчень для повернення в Україну. У доковідний 2019 рік їх було 3,8 тис., йдеться у статистиці, яку має ЄвроПравда.

Звісно ж, тут до консульств звертаються більше не туристи, а трудові мігранти, але яка різниця? Вони також громадяни, і їм також треба допомогти.

Щоби впоратися з польськими обмеженнями, для них вигадали особливу процедуру. Якщо ви загубили паспорт у Польщі й не плануєте розповідати у поліції неправдиву історію про крадіжку суто заради довідки – то йдіть у консульство у першу чергу, ще до походу в поліцію, взявши наявні документи чи копії (як описано вище у цій статті). Там консул оформить спеціальне звернення до поліції з вашими даними, поставить на них свою печатку – і вже на цей документ у відділку поліції поставлять печатку, виконавши законодавчу (насправді нікому не потрібну) вимогу.

А з проштампованою довідкою з поліції ви йдете до банку для оплати консульського збору на реквізити, які вам дасть консул, якщо є така потреба (все це ви з’ясуєте під час першого візиту до консула).

Де мені шукати консульство, якщо я загубив паспорт?

Перш за все, адреса та контакти посольства є у вас у телефоні, у СМС. Коли ви в’їжджаєте до іншої країни з українським телефонним номером, на нього автоматично приходить СМС-повідомлення з контактами дипмісії. Тих, хто втратив паспорт, приймуть там без попереднього запису та поза електронною чергою.

Крім того, найближче до вас посольство чи консульство легко знайти на сайті МЗС. Там є спеціальний розділ, де достатньо обрати країну, в якій ви опинилися – і отримаєте перелік українських дипустанов. Або ж пошукати на гугл-картах.

Звернемо увагу, вам потрібен один з трьох типів установ: "Посольство України", "Консульство України" або "Генеральне консульство України".

УВАГА! "Почесне консульство" вам не допоможе – ця установа жодних українських документів не оформляє. "Представництво України" (при міжнародній організації, як-от НАТО, ООН тощо) також не підходить – там у штаті немає консула, немає бланків посвідчень тощо.

Це означає складнощі для тих, хто втрапив у халепу не у столиці країни Х, а десь далеко від неї.

Втратили паспорт десь на Криті чи Родосі? Полетіти звідти додому ви не зможете, доведеться прямувати спершу до Афін і оформлювати там посвідку. Іншого варіанта не існує. А це – кількасот кілометрів (тобто цілий день) морем, на поромі. Бо навіть на внутрішній авіарейс вас навряд чи візьмуть без паспорта (хоча є приклади, коли з роздрукованою копією паспорта та довідкою з поліції це вдавалося робити).

Ще гірше тим, хто втратив паспорт у країні, де немає українського посольства – наприклад, десь у Африці. Приклад – популярний останнім часом курортний острів Занзібар. У цій країні, Танзанії, посольства України немає, а в сусідню Кенію вас без паспорта не пустять. Можна лише уявити кількість "кіл пекла" та суму витрат туриста, який втратить там свій паспорт...

Втім, такі випадки поодинокі, і для них у МЗС шукають індивідуальні варіанти оформлення та доставки документів.

Та й загалом найчастіше подібне трапляється з українцями в Європі, де майже усюди українське консульство є неподалік, у межах трьох-чотирьох годин їзди. За доковідний 2019 рік у Європі оформили 18 680 посвідок на повернення додому, ще 4356 таких документів видали консульства Україні у державі-агресорі і лише 1546 – в решті держав світу, включно з популярними серед туристів Туреччиною та Єгиптом.

Дуже важлива деталь: якщо після оформлення такого тимчасового документа ви знайшли свій паспорт (так буває! до прикладу, загубився десь у валізі, або в готелі) – то навіть не думайте знову його використати. Цей документ вже втратив чинність, консульство внесло його у базу втрачених та вкрадених паспортів Інтерполу, тож при спробі перетину кордону за "заграном", який значиться як "вкрадений", ви можете нажити собі зайві проблеми.

Ваш документ на залишок цієї поїздки – це посвідка. А вже коли повернетеся додому – то зможете оформити собі новий повноцінний біометричний паспорт.

Оплата та повернення додому

Оформлення посвідчення для повернення в Україну – платна послуга. Раніше ціни були різними у всіх державах, зараз вони уніфіковані, йдеться про приблизно $30 у валюті країни, де розташоване консульство.

Як заплатити ці гроші? На жаль, тут по різних консульствах є абсолютний різнобій.

У деяких країнах є термінал у консульстві і можна сплатити карткою; в інших дозволяють зробити банківський переказ (наприклад, через Приват24 чи подібні сервіси) і показати квитанцію; є й такі, хто не дає іншої опції, ніж оплата через банк. В МЗС запевняють, що є також екстрена процедура (наприклад, у небанківський день), коли гроші зможе прийняти готівкою бухгалтер установи. Все це треба питати у консула, який за потреби дасть вам банківські реквізити та інструкцію.

Втім, платити доведеться не всім.

По-перше, є категорії (як-от діти до 16 років), що звільнені від оплати.

По-друге, якщо вас обікрали чи ви стикнулися з іншими серйозними проблемами – то дипломати мають право зроби виняток і оформити документ без оплати, та лише попросять написати заяву про те, що ви потрапили в скруту. Це передбачено законодавством і реально нерідко застосовується – але лише тоді, коли консул справді вірить у те, що ці $30 консульського збору є важливими для людини.

До речі, ці кошти не йдуть ані до консульства, ані до МЗС – збір, який платять громадяни, повністю перераховується у держбюджет, тож якоїсь мотивації змушувати людину платити у консулів немає. Завдання консула – допомогти громадянам, і на це варто розраховувати.

Отже, ви пройшли всю процедуру і отримали своє посвідчення. Лишився останній етап.

Як повернутися в Україну додому без паспорта?

Біленька "книжечка" з вашим фото, яку ви отримали, не є замінником паспорта. Туди не можна ставити візи; по ній не можна в’їжджати навіть у безвізові для українців держави; вона призначена винятково для повернення в Україну.

Цією посвідкою можна скористатися або для прямих рейсів в Україну, або для тих рейсів, де у вас є виписаний "єдиний квиток" із пересадками, що дозволяє пасажиру лишатися у транзитній зоні аеропорту. Як приклад: якщо ви, припустимо, застрягли в Британії і хочете повернутися через європейські міста лоукостерами – то вас не пустять на борт, адже ви не зможете пройти прикордонний контроль у шенгенській зоні.

Втім, підходящий рейс завжди можна знайти. У крайньому разі – у консульстві порадять.

Найкраще, звісно, взагалі не губити свій "загранпаспорт" за кордоном. Утім, варто бути готовим до несподіванок. Якщо ви прочитали цей текст і виконаєте наші поради під час наступної подорожі – то ви до цього вже готові.

Дізнався та розповів про те, що треба робити, якщо загубили паспорт у відпустці, або якщо у вас вкрали паспорт у відпустці:

Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"