Коаліція винищувачів: Бельгія виділяє 100 млн євро на обслуговування F-16

Уряд Бельгії на засіданні 29 березня схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.

Про це у Twitter (X) написала міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, повідомляє "Європейська правда".

"Рада міністрів схвалила 25-й пакет підтримки для України: 100 мільйонів євро на обслуговування та підтримку винищувачів F-16 у межах міжнародної коаліції F-16", – зазначила вона.

Le conseil des ministres a approuvé le 25ème paquet d'aide à l'Ukraine : 100 millions € seront alloués à la maintenance et au support des F16 dans le cadre de la coalition internationale F16

On continue ! March 29, 2024

Зазначимо, що на сайті уряду Бельгії відповідного оголошення немає. Рішення стосовно України, ухвалені бельгійськими міністрами, стосуються скерування гуманітарної допомоги.

Бельгія – одна з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів F-16.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Сама ж Бельгія планує почати поставки F-16, які поступово замінює на більш сучасні F-35, з 2025 року.