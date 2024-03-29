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Коалиция истребителей: Бельгия выделяет 100 млн евро на обслуживание F-16

Новости — Пятница, 29 марта 2024, 21:10 — Олег Павлюк

Правительство Бельгии на заседании 29 марта одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.

Об этом в Twitter (X) написала министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, сообщает "Европейская правда".

"Совет министров одобрил 25-й пакет поддержки для Украины: 100 миллионов евро на обслуживание и поддержку истребителей F-16 в рамках международной коалиции F-16", – отметила она.

Отметим, что на сайте правительства Бельгии соответствующего объявления нет. Решения в отношении Украины, принятые бельгийскими министрами, касаются направления гуманитарной помощи.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Сама же Бельгия планирует начать поставки F-16, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.

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