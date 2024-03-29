Коалиция истребителей: Бельгия выделяет 100 млн евро на обслуживание F-16

Правительство Бельгии на заседании 29 марта одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.

Об этом в Twitter (X) написала министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, сообщает "Европейская правда".

"Совет министров одобрил 25-й пакет поддержки для Украины: 100 миллионов евро на обслуживание и поддержку истребителей F-16 в рамках международной коалиции F-16", – отметила она.

Le conseil des ministres a approuvé le 25ème paquet d'aide à l'Ukraine : 100 millions € seront alloués à la maintenance et au support des F16 dans le cadre de la coalition internationale F16

On continue ! March 29, 2024

Отметим, что на сайте правительства Бельгии соответствующего объявления нет. Решения в отношении Украины, принятые бельгийскими министрами, касаются направления гуманитарной помощи.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Сама же Бельгия планирует начать поставки F-16, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.