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ЗМІ: Перші F-16 можуть потрапити в Україну у червні

Неділя, 18 лютого 2024, 09:27

Перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Як повідомляє Foreign Policy, такі оцінки озвучили двоє європейських посадовців, присутні на Мюнхенській безпековій конференції.

"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – наводить видання слова міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець, ім’я якого не вказують. 

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", – зазначають у статті. 

Раніше орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал 2024 року.

Нагадаємо, у грудні Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16, нещодавно їхню кількість збільшили до 24.

У січні очільник МЗС України заявив, що підготовка до надання обіцяних Данією F-16 йде за планом

Канада надасть близько $44 млн на обслуговування переданих Україні F-16.

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