Глава МЗС Литви про заяву збройних сил щодо загрози війни: Треба не лише заспокоювати

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на заяву збройних сил країни щодо того, що на сьогодні загрози війни немає.

Заяву очільника литовського МЗС наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс наголосив, що найважливіше відповісти на питання, як готуються до загрози, що може чекати в майбутньому.

"Звідси піднімається питання підвищеної небезпеки, попередження про неї, необхідність дати відповідь. Не тільки заспокоїти, не тільки сказати, що сьогодні все гаразд, а й мобілізувати суспільство до дій", – сказав він.

Міністр вважає, що суспільство чекає від Міноборони та литовської армії більш ясних відповідей, що робити, аби підготуватися до таких сценаріїв.

"Усе гаразд, сьогодні (війни) немає, сьогодні ми спокійні. І за це я вдячний їм, їхній роботі. Але що нам робити з післязавтра? Які є рішення, що лежить на столі? Поки цього не видно, занепокоєння в суспільстві зберігається", – зазначив Ландсбергіс.

Раніше збройні сили Литви запевнили, що на сьогодні для країни немає загрози війни.

Крім того, міністр оборони Арвідас Анушаускас сказав, що безпосередня загроза для країн НАТО з боку Росії навряд чи почне наростати, доки Москва кидає всі ресурси на війну в Україні.