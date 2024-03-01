У збройних силах Литви на сьогодні не бачать загрози війни

Реагуючи на підвищену тривогу в суспільстві, збройні сили Литви запевнили, що на сьогодні для країни немає загрози війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві ЗС Литви у Facebook.

"Відповідь на питання "Чи буде війна в Литві сьогодні/завтра/післязавтра?", досить коротка: сьогодні на кордонах Литви з ворожими державами немає військової техніки, сконцентрованої на кордонах, а отже... наміру її застосувати, тому війни не буде ні сьогодні, ні завтра", – пояснюється в дописі.

За даними збройних сил, для нападу на Литву повинні бути виконані два критерії: концентрація сил на кордоні та відомий або передбачуваний намір з боку противника їх використовувати.

"Ми вважаємо за необхідне написати це, тому що в нашу поштову скриньку один за одним надходять листи з питаннями від громадян, члени сім'ї та друзі вже деякий час запитують (про це) військових, і були випадки, коли солдата у формі запитували в магазині або на заправці: "Коли буде війна і що мені робити?", – йдеться в дописі.

На питання, скільки часу потрібно для концентрації військової техніки, збройні сили нагадали хронологію підготовки РФ до широкомасштабного вторгнення в Україну.

"Вторгнення почалося в лютому 2022 року, про концентрацію військової техніки говорилося ще навесні 2021 року, у вересні під виглядом навчань техніка була переміщена до українських кордонів, а в листопаді весь західний світ чітко ідентифікував загрозу нападу за допомогою супутникових знімків російської військової техніки, мобілізованої на українському кордоні", – вказують в литовській армії.

Збройні сили також заявили, що довгострокові висновки про те, чи готується РФ до війни з НАТО, не входять до їхньої компетенції, але повна розвідувальна картина того, що насправді відбувається на кордонах Литви та за її межами, показує, що ситуація не змінилася з 2022 року.

Втім, в литовській армії підкреслили, що готуватися до війни необхідно, оскільки це обов'язок військових та кожного громадянина, а також "найпряміший шлях до миру".

"І давайте підтримаємо Україну – сьогодні війна йде саме там", – йдеться у дописі.

Раніше посол у Стокгольмі та колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що якщо РФ кине виклик НАТО, першим "нейтралізують" Калінінград.

Перед цим у Сеймі Литви запропонували створити спецрахунок у рамках податкової служби, на який усі охочі могли б за власним рішенням перераховувати кошти безпосередньо на оборонні потреби країни.

Водночас міністр оборони Арвідас Анушаускас сказав, що безпосередня загроза для країн НАТО з боку Росії навряд чи почне наростати, доки Москва кидає всі ресурси на війну в Україні.