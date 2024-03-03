Глава МИД Литвы о заявлении вооруженных сил об угрозе войны: Надо не только успокаивать

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отреагировал на заявление вооруженных сил страны о том, что на сегодня угрозы войны нет.

Заявление главы литовского МИД приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис отметил, что самое важное ответить на вопрос, как готовятся к угрозе, что может ждать в будущем.

"Отсюда поднимается вопрос повышенной опасности, предупреждения о ней, необходимость дать ответ. Не только успокоить, не только сказать, что сегодня все в порядке, но и мобилизовать общество к действиям", – сказал он.

Министр считает, что общество ждет от Минобороны и литовской армии более ясных ответов, что делать, чтобы подготовиться к таким сценариям.

"Все в порядке, сегодня (войны) нет, сегодня мы спокойны. И за это я благодарен им, их работе. Но что нам делать с послезавтра? Какие есть решения, что лежит на столе? Пока этого не видно, беспокойство в обществе сохраняется", – отметил Ландсбергис.

Ранее вооруженные силы Литвы заверили, что на сегодня для страны нет угрозы войны.

Кроме того, министр обороны Арвидас Анушаускас высказал мнение, что непосредственная угроза для стран НАТО со стороны России вряд ли начнет нарастать, пока Москва бросает все ресурсы на войну в Украине.