Збройні сили Великої Британії з 2018 року втратили кілька десятків одиниць зброї, серед якої кулемети, штурмові гвинтівки, гранатомети і тисячі набоїв.

Про це повідомило видання The Telegraph з посиланням на офіційні дані, інформує "Європейська правда".

Серед втраченою британською армією зброї є, зокрема, два кулемети загального призначення (GPMG), один з яких був втрачений Королівським флотом у морі.

Британія втратила деактивовану російську ракетну установку, до восьми гвинтівок SA-80, кілька пістолетів Glock, а також стрілецьку зброю часів Першої та Другої світових воєн.

Загалом з 2018 року з військових баз було втрачено або викрадено щонайменше 30 одиниць зброї.

За фактом втрати військова поліція проводила розслідування, але жодних предметів не було знайдено.

Крім того, за останні чотири роки керівники британських оборонних відомств втратили 1 800 комп'ютерів, ноутбуків і флешок.

Також з військової бази Коттесмор було викрадено прилади нічного бачення вартістю понад 2 000 фунтів стерлінгів, а також столове срібло на суму понад 30 тисяч фунтів стерлінгів.

З документів з обмеженим доступом виданню стало відомо, що з військових складів були викрадені сотні інших одиниць обладнання, таких як каски, бронежилети, черевики, респіратори, водолазні ножі та генератор.

Речник британського Міністерства оборони сказав: "Ми дуже серйозно ставимося до безпеки оборони і маємо надійну політику і процедури для запобігання втрат і крадіжок. Шифрування на пристроях забезпечує захист будь-яких даних і запобігає доступу до нашої мережі".

Раніше заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован заявив, що Британія не могла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів.