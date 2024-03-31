The Telegraph: Армия Британии потеряла десятки единиц оружия

Вооруженные силы Великобритании с 2018 года потеряли несколько десятков единиц оружия, среди которого пулеметы, штурмовые винтовки, гранатометы и тысячи патронов.

Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на официальные данные, информирует "Европейская правда".

Среди утраченного британской армией оружия есть, в частности, два пулемета общего назначения (GPMG), один из которых был потерян Королевским флотом в море.

Великобритания потеряла деактивированную российскую ракетную установку, до восьми винтовок SA-80, несколько пистолетов Glock, а также стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн.

Всего с 2018 года с военных баз было потеряно или похищено не менее 30 единиц оружия.

По факту потери военная полиция проводила расследование, но никаких предметов не было найдено.

Кроме того, за последние четыре года руководители британских оборонных ведомств потеряли 1 800 компьютеров, ноутбуков и флешек.

Также с военной базы Коттесмор были похищены приборы ночного видения стоимостью более 2 000 фунтов стерлингов, а также столовое серебро на сумму более 30 тысяч фунтов стерлингов.

Из документов с ограниченным доступом изданию стало известно, что с военных складов были похищены сотни других единиц оборудования, таких как каски, бронежилеты, ботинки, респираторы, водолазные ножи и генератор.

Представитель британского Министерства обороны сказал: "Мы очень серьезно относимся к безопасности обороны и имеем надежную политику и процедуры для предотвращения потерь и краж. Шифрование на устройствах обеспечивает защиту любых данных и предотвращает доступ к нашей сети".

Ранее заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован заявил, что Британия не могла бы воевать с Россией более двух месяцев, поскольку ей бы не хватило необходимых ресурсов.