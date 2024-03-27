У Британії визнали, що британські військові не змогли б воювати з Росією більше двох місяців

Британія не могла б воювати з Росією більше двох місяців, оскільки їй би не вистачило необхідних ресурсів.

Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Магован cказав про це, виступаючи перед членами комітету з питань оборони Палати громад.

"Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси... яка є значною... у всіх сферах не відповідає загрозам, з якими ми стикаємося", – заявив він.

"Нам потрібно витрачати більше грошей на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною", – додав Магован.

Коли Марк Франсуа, колишній молодший міністр оборони сказав, що Велика Британія "не могла б воювати з Путіним більше двох місяців у повномасштабній війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів обладнання", Магован погодився з ним і визнав, що це правда.

Заява Магована пролунала після того, як міністр оборони Грант Шаппс сказав депутатам, що він просив главу уряду Ріші Сунака та міністра фінансів Джеремі Ханта виділити більше грошей на оборону в останньому бюджеті, але не зміг цього забезпечити.

Шаппс додав, що будь-який потенційний конфлікт буде відбуватися за участі союзників Лондона по НАТО, які можуть колективно перевершити Росію.

"Для людей, які спостерігають і чують, що Сполучене Королівство не готове до війни з Росією, важливо розуміти, що оскільки ми в НАТО і існує стаття 5, ми ніколи не будемо в такій ситуації", – запевнив Шаппс, маючи на увазі, що Британія не воюватиме з РФ наодинці.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом вважає, що країни НАТО мають прагнути створити більше "стратегічних труднощів", щоб приборкати поведінку Росії.

А його литовський колега допустив, що главу Кремля Владіміра Путіна стримає стратегічна невизначеність президента Франції Макрона та його чітко визначена мета – перемогти Росію.