У Туреччині сталася смертельна стрілянина біля однієї з сільських виборчих дільниць

В одному із сіл на південному сході Туреччини суперечки між присутніми на виборчій дільниці переросли у жорсткі сутички зі стріляниною, внаслідок яких одна людина загинула і більше десятка отримали поранення.

Про це повідомляє Hurriyet, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вранці у селі Агаклідер південно-східної провінції Діярбакір. Суперечка між учасниками виборчого процесу переросла у сутички, в яких пішли в хід палиці, каміння і вогнепальна зброя.

На цей час відомо про одного загиблого і 12 поранених, з яких двоє у тяжкому стані.

Видання інформує, що 44-річний загиблий був у складі виборчої комісії і представляв "Демократичну народну партію", він загинув внаслідок вогнепальних поранень.

Медики спершу не могли прибути на допомогу через те, що сутички на місці продовжувалися.

Куля влучила в автомобіль місцевих журналістів, які вирушили на місце після звісток про загострення, постраждали і кілька "швидких".

До села вирушили додаткові сили поліції, в’їзд та виїзд з нього перекрили.

Нагадаємо, місцеві вибори в Туреччині проходять у неділю по всій території країни у 81 провінціях, у більшості з них дільниці закриються о 17 годині.

Наступної неділі місцеві вибори пройдуть у Польщі, триваюча кампанія перед нкими має вплив у тому числі на польсько-українські відносини.