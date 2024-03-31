В Турции произошла смертельная стрельба возле одного из сельских избирательных участков

В одном из сел на юго-востоке Турции споры между присутствующими на избирательном участке переросли в столкновения со стрельбой, в результате которых один человек погиб и более десятка получили ранения.

Об этом сообщает Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел утром в селе Агаклидер юго-восточной провинции Диярбакир. Спор между участниками избирательного процесса перерос в столкновения, в которых пошли в ход палки, камни и огнестрельное оружие.

На данный момент известно об одном погибшем и 12 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии.

Издание информирует, что 44-летний погибший был в составе избирательной комиссии, представителем "Демократической народной партии" и погиб в результате огнестрельных ранений.

Медики сначала не могли прибыть на помощь из-за того, что столкновения на месте продолжались.

Пуля попала в автомобиль местных журналистов, которые отправились на место после известий об обострении, пострадали и несколько "скорых".

В село отправились дополнительные силы полиции, въезд и выезд из него перекрыли.

Напомним, местные выборы в Турции проходят в воскресенье по всей территории страны в 81 провинции, в большинстве из них участки закроются в 17 часов.

В следующее воскресенье местные выборы пройдут в Польше, продолжающаяся кампания перед ними имеет влияние в том числе на польско-украинские отношения.