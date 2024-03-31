У Туреччині проходять місцеві вибори

У Туреччині 31 березня проходить голосування на місцевих виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Під час недільного голосування громадяни Туреччини обирають мерів і сільських старост та представників до регіональних і місцевих рад. За посади змагаються представники 34 політичних партій. Серед головних конкурентів – партія чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана "Партія справедливості і розвитку", головна опозиційна політсила "Республіканська народна партія" (CHP), "Партія націоналістичного руху"(MHP), "Хороша партія" (IYI) та "Демократична народна партія".

У голосуванні можуть брати участь понад 61 млн виборців на понад 200 000 виборчих дільницях.

У 32 східних провінціях країни із загалом 81 голосування розпочалося о 7 ранку і триває до 16 години, у решті – з 8 ранку і триватиме до 17 години.

Нагадаємо, на початку місяця президент Туреччини натякнув, що у майбутньому може піти з політики.

Наступної неділі місцеві вибори пройдуть у Польщі, триваюча кампанія перед нкими має вплив у тому числі на польсько-українські відносини.