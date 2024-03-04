Захарова заявила, що Німеччина "не денацифікована до кінця"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова після злиття російською пропагандою у мережу секретних переговорів керівництва німецьких ВПС заявила, що денацифікацію в Німеччині не завершено і попередила про "страшні наслідки".

Захарову у понеділок цитує російське агентство РИА Новости, пише "Європейська правда".

"Вони (німці. – Ред.), як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця... Найжахливіше, що це призведе – і це факт, можете перевірити – якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до страшних наслідків для самої Німеччини", – сказала вона.

Захарова заявила, що Захід "зобов'язаний відповісти за руйнівні дії, які планував і багато в чому реалізував".

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет перехоплення розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".