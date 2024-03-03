Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал з перехопленням Росією та оприлюдненням розмови між високопоставленими офіцерами Бундесверу щодо України.

Заяву Пісторіуса наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Німецький міністр вважає цей скандал частиною "інформаційної війни", яку веде президент Росії Владімір Путін.

"Це гібридна атака з метою дезінформації – йдеться про розкол, про підрив нашої єдності. Ми не повинні піддаватися на виверти Путіна", – підкреслив він.

Пісторіус зазначив, що необхідно реагувати спокійно, "але не менш рішуче".

Він очікує інформацію про розслідування Служби військової контррозвідки (MAD) щодо точних передумов інциденту у найближчі кілька днів. Лише після цього можна буде приймати рішення про наслідки, в тому числі кадрові.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Згодом у Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.