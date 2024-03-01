РФ каже, що німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін перевірить

Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Про це відомство повідомило в коментарі DPA, пише "Європейська правда".

Представник німецького Міноборони заявив, що фдеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) "розпочало всі необхідні заходи" для перевірки інциденту.

Він пов’язаний із публікацією російською пропагандисткою Маргаритою Сімоньян нібито розмови кількох німецьких генералів військово-повітряних сил про те, як можна розгорнути ракети Taurus і вдарити ними по Кримському мосту.

Російська пропаганда дуже "збудилась" цим сюжетом і активно протягом доби вишукувала подробиці про генералів, яких на запису незрозумілого походження їй вдалось ідентифікувати.

А глашатай Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що уряд ФРН має пояснити слова на записі незрозумілого походження, інакше вважатиме, що Берлін "визнає провину".

Показово, що злив у росЗМІ з'явився в той час, коли в Німеччині знову активізувались дискусії про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus – крок, який федеральний уряд категорично відкидає.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Попередні заяви Шольца про те, що використання далекобійної зброї передбачає присутність військ країн НАТО в Україні для "погодження цілей", уже викликало гостру критику в Британії.