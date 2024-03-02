Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення розмови офіцерів ВПС

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що була перехоплена внутрішня розмова офіцерів Повітряних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"За нашою оцінкою, була перехоплена розмова в Повітряних силах. Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка поширюється в соціальних мережах", – заявила речниця міністерства Німецькому агентству преси в Берліні.

Раніше про це також повідомила столична студія каналу ARD.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".