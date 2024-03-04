Шмигаль: Україну приймуть у ЄС відразу після перемоги

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україна зможе приєднатись до ЄС після завершення війни, а домашню роботу для цього виконає за два роки.

Про це глава уряду заявив на пресконференції у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Шмигаль відзначив, що Україна дуже швидко рухається на шляху до ЄС. За його словами, країна вже провела селф-скриніг свого законодавства на предмет відповідності праву ЄС, і це скорочує тривалість перемовних процедур.

Він висловив переконання, що Україна буде здатна пройти всі переговорні процедури "дуже швидко – до двох років". "Ми готові з нашої сторони зробити нашу домашню роботу", – констатував Шмигаль.

Далі, за його словами, лідерам країн ЄС залишиться тільки ухвалити політичне рішення щодо вступу України, а парламентам – провести ратифікацію.

"У мене є великі сподівання, що політичні рішення про вступ України буде прийнято негайно після нашої перемоги. Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось ще формальностей для того, щоб Україна зробила свою домашню роботу. Ми її зробимо – сумніву нема… Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни. Домашню роботу ми зробимо за два роки", – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, Україна очікує на те, що Європейська комісія представить проєкт переговорної рамки щодо українського вступу до Європейського Союзу не пізніше 12 березня.

Очікується, що переговорну рамку затвердять на міжурядовій конференції, скликаній після березневого саміту лідерів ЄС 19 березня. Скликання міжурядової конференції є фактичним початком переговорів про вступ.

Березневий саміт ЄС, як очікується, повинен оцінити останні кроки України, які вона зробила задля початку переговорів про вступ. Серед них – схвалення закону про лобіювання.