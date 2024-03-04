Шмыгаль считает, что Украину примут в ЕС сразу после победы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а домашнюю работу для этого выполнит за два года.

Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что Украина очень быстро движется на пути в ЕС. По его словам, страна уже провела селф-скриниг своего законодательства на предмет соответствия праву ЕС, и это сокращает продолжительность переговорных процедур.

Он выразил убеждение, что Украина будет способна пройти все переговорные процедуры "очень быстро – до двух лет". "Мы готовы с нашей стороны сделать нашу домашнюю работу", – констатировал Шмыгаль.

Далее, по его словам, лидерам стран ЕС останется только принять политическое решение о вступлении Украины, а парламентам – провести ратификацию.

"У меня есть большие надежды, что политические решения о вступлении Украины будут приняты немедленно после нашей победы. Я не верю, что ЕС будет ждать каких-то еще формальностей для того, чтобы Украина сделала свою домашнюю работу. Мы ее сделаем – сомнения нет... Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны. Домашнюю работу мы сделаем за два года", – заявил Шмыгаль.

Напомним, Украина ожидает, что Европейская комиссия представит проект переговорной рамки по украинскому вступлению в Европейский Союз не позднее 12 марта.

Ожидается, что переговорную рамку утвердят на межправительственной конференции, созванной после встречи ЕС 19 марта. Созыв межправительственной конференции является фактическим началом переговоров о вступлении.

Мартовский саммит ЕС, как ожидается, должен оценить последние шаги Украины, которые она сделала для начала переговоров о вступлении. Среди них – принятие закона о лоббировании.