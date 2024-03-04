Віцеголова Єврокомісії: Прем'єр Словаччини своїми заявами допомагає Кремлю

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова вважає, щоо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо своїми висловлюваннями допомагає Кремлю.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона заявила в інтерв’ю словацькому порталу Aktuality.

Юрова наголосила, що кожен, хто намагається послабити допомогу Україні, навіть за допомогою заяв, "по суті допомагає Кремлю".

"Той, хто поширює російську пропаганду, наприклад, кажучи, що українці розпочали війну, насправді зраджує своїх союзників у Європейському Союзі", – додала віцеголова Єврокомісії, яка також є комісаркою із питань цінностей та прозорості.

"Ми всі хочемо миру. Але ми не хочемо миру, який означатиме капітуляцію України. Ми не настільки слабкі", – наголосила вона.

За словами Юрової, вона очікувала більшої реакції з боку політичних лідерів європейських країн у відповідь на висловлювання Фіцо, як це зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На її думку, це не є питанням Європейської комісії.

"Наші основні правила, які є базовими договорами, не передбачали такого типу зради основоположних інтересів Європейського Союзу та європейських громадян", – пояснила віцеголова Єврокомісії.

У другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

Незгоду з цими заявами висловили, наприклад, прем'єр-міністри Чехії та Польщі, а також посол Британії у Словаччині, якого Фіцо розкритикував за його висловлювання минулих вихідних.