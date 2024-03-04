Вице-председатель Еврокомиссии: Премьер Словакии своими заявлениями помогает Кремлю

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова считает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо своими высказываниями помогает Кремлю.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она заявила в интервью словацкому порталу Aktuality.

Юрова отметила, что каждый, кто пытается ослабить помощь Украине, даже с помощью заявлений, "по сути помогает Кремлю".

"Тот, кто распространяет российскую пропаганду, например, говоря, что украинцы начали войну, на самом деле предает своих союзников в Европейском Союзе", – добавила вице-глава Еврокомиссии, которая также является комиссаром по вопросам ценностей и прозрачности.

"Мы все хотим мира. Но мы не хотим мира, который будет означать капитуляцию Украины. Мы не настолько слабы", – подчеркнула она.

По словам Юровой, она ожидала большей реакции со стороны политических лидеров европейских стран в ответ на высказывания Фицо, как это сделал премьер-министр Польши Дональд Туск. По ее мнению, это не является вопросом Европейской комиссии.

"Наши основные правила, которые являются базовыми договорами, не предусматривали такого типа предательства основополагающих интересов Европейского Союза и европейских граждан", – пояснила вице-глава Еврокомиссии.

Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.

Несогласие с этими заявлениями выразили, например, премьер-министры Чехии и Польши, а также посол Великобритании в Словакии, которого Фицо раскритиковал за его высказывания в минувшие выходные.