Парламент Швейцарії закликає уряд до більших зусиль із розмінування України

Обидві палати швейцарського парламенту підтримали пропозицію Соціал-демократичної партії, яка закріплює зобов’язання Швейцарії сприяти розмінуванню України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Пропозиція Соціал-демократичної партії Швейцарії закликає Департамент із питань оборони розробити міжнародну програму з розмінування у співпраці з організаціями, що працюють у зонах бойових дій.

У пропозиції також міститься заклик до Федеральної ради Швейцарії надати "значну фінансову та кадрову підтримку" цій програмі.

Федеральна рада погодилася з пропозицією та зазначила, що Швейцарія вже бере активну участь у розмінуванні України, зокрема через гуманітарну допомогу, фінансування обладнання та навчальні курси, які організував Женевський центр гуманітарного розмінування (GIHCD).

У понеділок, 4 березня, пропозицію соціал-демократів схвалила нижня палата парламенту Швейцарії.

Тепер його підтримав профільний комітет верхньої палати, водночас додавши пункт про пріоритетне фінансування швейцарських компаній, які працюють у сфері розмінування. Тепер нижня палата – Національна рада – має ухвалити додаткове рішення щодо цієї пропозиції.

Нагадаємо, Швейцарія минулого року затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків. А у жовтні цього року вона планує організувати конференцію з гуманітарного розмінування України.