Парламент Швейцарии призывает правительство к большим усилиям по разминированию Украины

Обе палаты швейцарского парламента поддержали предложение Социал-демократической партии, которая закрепляет обязательства Швейцарии способствовать разминированию Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

Предложение Социал-демократической партии Швейцарии призывает Департамент по вопросам обороны разработать международную программу по разминированию в сотрудничестве с организациями, работающими в зонах боевых действий.

В предложении также содержится призыв к Федеральному совету Швейцарии оказать "значительную финансовую и кадровую поддержку" этой программе.

Федеральный совет согласился с предложением и отметил, что Швейцария уже активно участвует в разминировании Украины, в частности через гуманитарную помощь, финансирование оборудования и учебные курсы, которые организовал Женевский центр гуманитарного разминирования (GIHCD).

В понедельник, 4 марта, предложение социал-демократов одобрила нижняя палата парламента Швейцарии.

Теперь его поддержал профильный комитет верхней палаты, при этом добавив пункт о приоритетном финансировании швейцарских компаний, работающих в сфере разминирования. Теперь нижняя палата – Национальный совет – должна принять дополнительное решение по этому предложению.

Напомним, Швейцария в прошлом году утвердила рассчитанный на четыре года пакет помощи объемом в 100 миллионов франков. А в октябре этого года она планирует организовать конференцию по гуманитарному разминированию Украины.