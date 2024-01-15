Швейцарія проведе міжнародну конференцію з розмінування України

У швейцарській Женеві у жовтні 2024 року відбудеться конференція з гуманітарного розмінування України.

Про це на пресконференції 15 січня оголосила президентка Швейцарії Віола Амгерд за підсумками переговорів із Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

Голова швейцарської Федеральної ради наголосила, що для майбутньої відбудови України центральним питанням є розмінування, й нагадала, що її держава минулого року затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 мільйонів франків.

"У жовтні цього року у Женеві відбудеться конференція з цього питання", – анонсувала вона, не уточнивши подробиць.

Амгерд вказала, що гуманітарне розмінування є передумовою для повернення переміщених українців у домівки та збору урожаю.

"Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратись менше урожаю, це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки", – пояснила голова швейцарської Федеральної ради.

Вона також нагадала, що Швейцарія запланувала на 2025-2028 роки 1,5 мільярда франків на підтримку відбудови України.

Раніше стало відомо, що Швейцарія та Україна почнуть спільну підготовку до мирної конференції на найвищому рівні.