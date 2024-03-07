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Біля чорноморського узбережжя Румунії знову знайшли морську міну

Четвер, 7 березня 2024, 15:00

За кілька кілометрів від узбережжя Румунії у Чорному морі виявили дрейфуючу морську міну.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Міну помітили рибалки з містечка Костінешть, коли у середу пересувалися човном на відстані близько однієї морської милі від берега. Вони зателефонували у служби надзвичайних ситуацій та передали координати. 

 

Після виклику на місце прибули військові.

Це перша міна, знайдена у Чорному морі біля берегів Румунії у цьому році, та вже шоста з початку повномасштабної війни. 

Морські міни неодноразово виявляли і на узбережжі Болгарії, одного разу там опинився безпілотник з вибухівкою. 

Нагадаємо, на початку 2024 року Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.

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