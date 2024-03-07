У черноморского побережья Румынии снова нашли морскую мину 

В нескольких километрах от побережья Румынии в Черном море обнаружили дрейфующую морскую мину.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Мину заметили рыбаки из городка Костинешть, когда в среду передвигались на лодке на расстоянии около одной морской мили от берега. Они позвонили в службы чрезвычайных ситуаций и передали координаты.

После вызова на место прибыли военные.

Это первая мина, найденная в Черном море у берегов Румынии в этом году, и уже шестая с начала полномасштабной войны.

Морские мины неоднократно обнаруживали и на побережье Болгарии, однажды там оказался беспилотник со взрывчаткой.

Напомним, в начале 2024 года Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.