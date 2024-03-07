Туск на з’їзді ЄНП порушив питання про захист європейських фермерів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що потрібно на рівні ЄС подбати про свою продовольчу безпеку, що означає у тому числі врахування інтересів і занепокоєнь європейських аграріїв.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав у своїй промові на з’їзді "Європейської народної партії" у Бухаресті.

Туск акцентував на тому, що якщо європейці будуть чітко бачити, що ЄС "це справді наша Європа, безпечний дім для наших громадян", це сприятиме внутрішній єдності.

"Зараз наші фермери і виробники чекають на такий сигнал. Вони хочуть Європу, яка їх захищатиме і буде розуміти їхні проблеми", – сказав Дональд Туск.

Він заявив, що Європа має подбати про продовольчу безпеку на континенті, оскільки це одна зі складових безпеки загалом.

Він зазначив, що вважає за необхідне внести зміни до правил вільної торгівлі з Україною, "щоби знову ефективно захищати європейський та польський ринок", а також для захисту інтересів фермерів потрібні певні зміни до Європейського зеленого курсу.

Також у промові він заявив, що "епоха миру у Європі скінчилася" і закликав європейських політиків усвідомити цю нову реальність.

Нагадаємо, в середу у Варшаві вдруге пройшла масштабна акція протесту фермерів, під час неї сталися сутички, внаслідок яких кілька правоохоронців постраждали і близько десятка осіб були затримані.

У четвер акцію протесту влаштували чеські фермери у Празі.